Ne İstanbul, ne Ankara… En çok para kazandıran şehir bakın neresiymiş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, Türkiye’nin toplam GSYH’si cari fiyatlarla 26,5 trilyon lirayı aşarken, bu devasa pastanın en büyük dilimi İstanbul’a ait oldu.

İstanbul, tek başına 8 trilyon 60 milyar liralık üretim yaparak toplam GSYH’nın yüzde 30,4’üne katkı sağladı.

KİŞİ BAŞINA GELİRDE KOCAELİ ZİRVEDE

Kişi başına düşen gelir açısından Kocaeli, 516 bin 460 lira ile ilk sırada yer aldı. İstanbul ise 510 bin 733 lira ile ikinci, Ankara ise 438 bin 232 lira ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde kişi başına düşen ortalama gelir ise 13 bin 243 dolar olarak hesaplandı.

Van ve Şanlıurfa, kişi başına düşen gelirde en düşük seviyelerde yer aldı. Van’da bu rakam 108 bin lira, Şanlıurfa’da ise 116 bin lira oldu. Geliri 5 bin doların altında olan bu iller, ekonomik gelişim açısından dikkat çeken bölgeler arasında yer aldı.

FAALİYET ALANLARINDA İSTANBUL’UN GÜCÜ

Sektörel bazda da İstanbul’un ağırlığı hissediliyor. Şehir, bilgi ve iletişim sektöründen yüzde 64,8, finans ve sigorta faaliyetlerinden yüzde 62,5 pay alarak bu alanlarda açık ara lider durumda. Mesleki ve idari hizmetlerde ise yüzde 45,9’luk payıyla yine zirvede.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN ETKİSİ, KÜÇÜK ŞEHİRLERİN MÜCADELESİ

GSYH’nın yüzde 54’ü, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi 5 büyükşehirden sağlandı. Buna karşın Tunceli, Ardahan ve Bayburt gibi iller sıralamanın sonunda yer aldı. Tunceli, 22,1 milyar lira ile bu grupta en üstte bulunurken, Bayburt ise 13,2 milyar lira ile son sırada yer aldı.

KİŞİ BAŞINA GSYH’SI EN YÜKSEK 3 İL(TL)

Kocaeli 516.460

İstanbul 510.733

Ankara 438.242

KİŞİ BAŞINA GSYH’SI EN DÜŞÜK 3 İL(TL)

Van 108.021

Ağrı 110.553

Şanlıurfa 116.767

İL BAZINDA GSYH’DAN ALINAN PAY

İstanbul 8.060.358 %30.4

Ankara 2.538.686 %9.6

İzmir 1.614.161 %6.1

İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA GELİRİN EN ÇOK ARTTIĞI VE AZALDIĞI ŞEHİRLER