Ne limon ne de karbonat... Musluklardaki kireci tek hamlede söküyor

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Kireç, banyodan mutfağa kadar her yerde karşımıza çıkan inatçı bir problem.

Lavabo, tuvalet ve musluklarda zamanla birikerek hem kötü bir görüntü oluşturur hem de su akışını engelleyebilir.

Üstelik uzun vadede boruların tıkanmasına bile yol açabilir. Bu nedenle kireç temizliğini düzenli yapmak şart.

Piyasada satılan birçok kimyasal temizleyici olsa da, aslında evinizde bulunan sadece iki malzemeyle musluklarınızdaki kireçten anında kurtulabilirsiniz.

Hem pratik hem de doğal olan bu yöntemle musluklarınız ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak!

KİRECİ TEK HAMLEDE YOK EDEN YÖNTEM!

Su ve beyaz sirkeyle hazırlayacağınız karışım, kireç kalıntılarını söküp atarken musluklarınıza eski parlaklığını geri kazandıracak.

Karışımı bir sprey şişesine doldurun ve doğrudan musluklara püskürtün. Birkaç dakika bekleyerek sirkenin kireci çözmesine izin verin.

Bir bez veya fırça yardımıyla lekeleri nazikçe ovalayın. Son olarak muslukları durulayıp kurulayarak pırıl pırıl bir görünüm elde edin.

Bu yöntemle hem musluklarınızı kimyasallara maruz bırakmadan temizleyebilir hem de çevre dostu bir temizlik rutini oluşturabilirsiniz.