Ne Palamut, ne Levrek! En sağlıklı balık bakın hangisiymiş Balık sezonuna kısa bir zaman kaldı. Peki hangi balığın daha sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? İşte Marmara ve Karadeniz’de bulunan lezzetli balıkların en sağlıklısı…

Haber Merkezi

Balık tezgahlarında her biri birbirinden lezzetli çeşitlerle karşılaşıyoruz, ama hangisi daha sağlıklı biliyor musunuz?

Çoğu kişi damak tadına göre seçim yapıyor, ancak balıkların besin değeri ve sağlık açısından faydaları farklılık gösterebiliyor.

Marmara Denizi ve Karadeniz’in bereketli sularında yakalanan balıklar arasında, hangisinin daha sağlıklı olduğunu öğrenmek ister misiniz?

EN SAĞLIKLI BALIK

Balık denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan somon, sadece damağınıza hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınıza da birçok fayda sağlıyor.

Omega-3 deposu olan somon, vücudunuzu adeta gençleştirirken, saçlarınızın ve cildinizin elastikiyetini artırıyor.

Düzenli olarak somon tüketmek, kırışıklıkların erken oluşmasını önleyerek cildinizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı oluyor.

Üstelik, somonun beyin sağlığına olan etkileri de büyük. Hafızanızı güçlendiriyor ve unutkanlığa karşı kalkan görevi görüyor.