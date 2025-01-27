Ne SMS, Ne E-Posta! Dev Bankalardan Kritik Uyarı: Sakın Tıklamayın...

Yağmur Dinç

Dolandırıcılar, her geçen gün yeni bir yöntem keşfediyor.

Bu kez hedeflerinde banka hesapları vardı.

Almanya’da Targobank, N26 ve Advanzia Bank’ın ardından şimdi de Sparkasse müşterileri, kurban seçildi.

HESAPLAR BÖYLE BOŞALTILIYOR

Dolandırıcılar, kullanıcıları kişisel bilgilerini güncellemeye zorlayan bağlantılara tıklamaları için yönlendiriyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen sahte e-postalar, genellikle kişisel hitap içermiyor ve yazım hatalarıyla dikkat çekiyor.

Mesajlarda “Hesabınız devre dışı bırakıldı, tekrar aktif hale getirmek için buraya tıklayın” gibi ifadeler yer alıyor.

Sahte SMS mesajlarındaki bağlantılara tıklandığında ise banka hesaplarının tamamen sıfırlanma riski bulunuyor.

Uzmanlar, bankadan resmi bir açıklama ya da arama gelmedikçe bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor.