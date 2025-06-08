Ne Sprey Ne Kimyasal! Bu Koku Örümcekleri Kaçırıyor

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Evde zaman zaman köşe bucakta beliren örümcek ağları, pek çok kişi için rahatsız edici olabilir.

Genellikle zararsız olsalar da örümcekler, bazıları için ciddi bir fobi kaynağıdır.

Uzmanlara göre, evde örümcek görülmesinin başlıca nedenlerinden biri, kapı ve pencere boşlukları gibi küçük açıklıklardan içeriye girmeleridir.

Ayrıca evin karanlık, nemli ve az kullanılan alanları da örümceklerin yuva yapması için ideal ortamlar sunar.

Peki, örümceklerden nasıl kurtulabilirsiniz?

ÖRÜMCEKLER BU KOKULARDAN KAÇIYOR

Uzmanlara göre, fesleğen, biberiye, lavanta ve nane gibi aromatik bitkiler, örümceklerin sevmediği keskin kokularıyla onları evden uzaklaştırmada birebir.

Özellikle mutfak penceresi, balkon kapısı gibi giriş noktalarına yerleştirilen saksı bitkiler, hem ortamı güzelleştiriyor hem de örümcekleri caydırıyor.

Daha güçlü bir etki isteyenler için esansiyel yağlar da devreye giriyor. Nane yağı, lavanta, çay ağacı ve okaliptüs yağları, örümceklerin koklama sistemini etkileyerek onları uzak tutuyor.

Bir sprey şişesine birkaç damla esansiyel yağ ve su ekleyerek hazırlayacağınız doğal karışım, evdeki örümcek problemini çözmenize yardımcı olabilir.