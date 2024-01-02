Ne suyu, ne kabuğu! Limon yaprağındaki mucizeye bakın... "Yeşil altın" olarak bilinen limon yaprakları, sağlıklı bir yaşamın formülünü saklıyor. Genellikle suyunu ve kabuklarını kullandığımız limon, meğer yapraklarıyla bir mucizeymiş...

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Limon bir yıl boyunca büyümeyi devam ettiren, kış mevsiminde yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türüdür ve bu ağacın sebzesidir.

Doğada en çok C vitamini içeren meyve olan limon turunçgiller familyasından bir narenciye türü şifalı bir meyvedir.

Kabuğundan suyuna doğanın bir mucizesi olan limon, düzenli tüketildiğinde hastalıkları doğal yoldan önleme gücüne sahiptir.

Ancak bu sefer ne limon suyu ne de kabuğundan söz edeceğiz.

Asıl şifası yapraklarında olduğu ortaya çıkan limon, doğanın şifasını vücuda taşıyor.

Bakın limon yaprakları ne işe yarıyor...

Hem bedene hem ruha

Limon yapraklarını kaynatıp suyunu tüketmek tavsiye edilir. Bu yapraklardaki bazı bileşenlerin anti-kanser özellikleri olduğu bilinmektedir.

Limon yaprakları, anti-bakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde mikroplarla savaşabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.

En büyük etkisi ise ruh sağlığına...

Limon yaprakları, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Rahatlatıcı etkileri ile zihinsel rahatlama sağlayabilir.