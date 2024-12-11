Ne toprak lazım, ne saksı! Bu bitkiler suda kökleniyor...

Yağmur Dinç

Bitki yetiştirmeye ilgi duyuyorsanız, kökler işinize yarayabilir.

Genellikle çöpe atılan sebze kökleri, aslında yeniden tüketilebiliyor.

Suda köklenen sebzeler, evde kolayca yetiştirilebilen ve taze sebzeler elde edilmesini sağlayan mükemmel bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle sınırlı alana sahip olanlar için pratik bir seçenek sunar ve bitkilerinizi kendi mutfağınızda yetiştirmenizi sağlar.

İşte suda köklendirebileceğiniz sebze çeşitleri...

MARUL

Marul, suyla kolayca köklenen sebzelerden biridir. Marulun alt kısmını suya koyarak, yeni kökler ve yapraklar hızla büyüyebilir.

Marulun üst kısmını kesip, kök kısmını bir kaba suya koyabilirsiniz. Kökler su içinde büyüdükçe, yeni yapraklar da çıkmaya başlar. 7-10 gün içinde kökler gelişmeye başlar ve yaklaşık 3 hafta içinde yeni marullar oluşur.

YEŞİL SOĞAN

Yeşil soğan, suda köklenmesi en kolay olan sebzelerden biridir. Köklerini suya batırarak hızlıca yeniden büyütülmesi sağlanabilir.

Yeşil soğanın beyaz kısmını kesip, kök kısmını bir kabın içine suya yerleştirin. Kökler birkaç gün içinde gelişir ve 7-10 gün içinde yeni soğanlar oluşur.

KEREVİZ

Kereviz de suda köklenebilen sebzeler arasında yer alır ve evde kolayca yetiştirilebilir.

Kerevizin alt kısmını bir kaba koyarak suya batırabilirsiniz. Kökler hızla gelişir ve birkaç hafta içinde yeni yapraklar çıkmaya başlar.

DOMATES

Domatesin kesilen bir dalını suya yerleştirerek köklenmesini sağlayabilirsiniz. Kökler suyun içinde gelişir ve kısa süre sonra fideyi toprağa dikebilirsiniz.

PATATES

Patatesler, suyun içinde köklenip filizlenebilir, ancak daha çok filiz üretmek için kullanılır. Bu filizler sonra toprağa dikilerek patates bitkisi yetiştirilebilir.

Bir patatesin üst kısmını suya koyarak filizler oluşmasını bekleyebilirsiniz. Bu filizler birkaç hafta içinde büyür ve toprağa dikilecek kadar gelişebilir.

LAHANA

Marul gibi, lahana da suda köklenebilir. Özellikle genç lahana bitkileri suda köklenebilir ve kısa süre içinde yeni yapraklar üretir.

Lahananın alt kısmını kesip, su dolu bir kaba koyarak köklerin gelişmesini sağlayabilirsiniz. Kökler birkaç hafta içinde gelişir ve yeni yapraklar çıkar.

KİŞNİŞ

Kişnişin saplarını suya koyarak köklenmesini sağlayabilirsiniz. Köklenme birkaç hafta sürebilir ve ardından kişnişi toprağa dikebilirsiniz.

FESLEĞEN

Fesleğenin bir dalını suya koyarak birkaç gün içinde köklenmesini sağlayabilirsiniz. Kökler gelişmeye başladıkça, bu dalı toprağa dikebilirsiniz.

NANE

Nane dalını suya koyarak birkaç gün içinde köklerin çıkmasını bekleyebilirsiniz. Kökler su içinde gelişir ve nane hızla büyür.

BROKOLİ

Brokolinin sap kısmını suya yerleştirerek köklerin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Köklendikten sonra toprağa dikilebilir.