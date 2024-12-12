Ne üzüm, ne dut! En sağlıklı pekmez bakın hangisiymiş

Yağmur Dinç

Pekmez, şifası tartışmaya kapalı bir el emeğidir.

Üzüm, dut, andız gibi besinler kaynatılarak elde edilen pekmez, hastalıklardan koruyucu bir şifadır.

Birçok çeşidi bulunan pekmezlerden hangisinin daha sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz...

Çoğu kişi damak tadına göre seçim yapıyor ancak pekmez, besin değeri ve sağlık açısından faydaları farklılık gösterebiliyor.

İşte en sağlıklı pekmez bakın hangisiymiş

EN SAĞLIKLI PEKMEZ

Pekmez; hurma, üzüm, dut, keçiboynuzu, nar ve incir gibi farklı meyvelerden üretilmiş olan tamamen doğal şekere sahip bir şurup olarak bilinir.

Ancak, en sağlıklısı keçiboynuzu pekmezi olarak tavsiye ediliyor.

Bağışıklığı güçlendiren keçiboynuzu sindirim sistemini destekleyen enzimler ve kimyasallar barındırır.

A ve B2 vitaminlerini içeren keçiboynuzu, cilt ve göz sağlığını destekler.

Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür, astım ve bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının belirtilerini hafifletir ve yatıştırır.