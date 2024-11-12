Ne yağmur, ne de çamur izi bırakıyor! A101’e cam temizleme robotu geliyor…

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A101, 14 Kasım 2024 tarihli yeni "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerle buluşturdu.

Bu hafta, her zamanki gibi cazip fırsatlar sunan katalogda, özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken cam temizleme robotu öne çıkıyor.

Ev temizliğini kolaylaştırmak isteyenler için harika bir fırsat sunan bu ürün, yüksek performansı ve ekonomik fiyatıyla mağazalarda yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor.

Katalogda sadece cam temizleme robotu değil, mutfak araç gereçlerinden ev elektroniğine, onlarca ürün yer alıyor.

İşte A101 14 Kasım Aktüel Katalog: