Ne yaprak, ne lahana! Bu sarma ağızları sulandırıyor... Sarma denilince akla yaprak ve lahana geliyor. Ancak son dönemlerin favorisi bir başka! Deneyen vazgeçemiyor...

ensonhaber.com

"Sarma", Türk mutfağının parmakları ısırtan bir lezzetidir.

Özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan sarma, yaprak sarması olarak da bilinir.

Yaprak sarması, genellikle asma yaprağı veya lahana yaprağı kullanılarak yapılır

İç malzeme olarak pirinç, et, baharatlar, soğan ve diğer sebzeler kullanılabilir.

Son dönemde birçok kişi Lahana veya üzüm yaprağı yerine kara lahana sarmasını pişirmeye başladı.

Kara lahana sarması, lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Kara lahananın kendine özgü tat ve dokusu, iç malzeme ile birleşerek oldukça zengin bir lezzet sunar. Bu yemek, özellikle kış aylarında sıcak olarak servis edilir.

İşte nefis bir kara lahana sarması tarifi...

Malzemeler:

1 büyük baş kara lahana

1 su bardağı pirinç

250 gram kıyma (isteğe bağlı)

1 büyük soğan, doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları (servis için)

Yapılışı:

Kara lahananın dış yapraklarını temizleyin ve yaprakları tek tek ayırın. Büyük yaprakları tercih edin, küçük olanları daha sonra iç malzemeyle doldurmak için kullanabilirsiniz.

Ayırdığınız yaprakları tuzlu suda birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.

Pirinci yıkayın ve süzün. İsteğe bağlı olarak kıyma ile karıştırabilirsiniz.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanları ekleyerek yumuşayana kadar soteleyin.

Soğanlar yumuşadığında pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Domates ve biber salçasını ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırın. İsteğe bağlı olarak pul biber ekleyebilirsiniz. Karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Her bir kara lahana yaprağının sap kısmını kesin.

Her bir yaprağı düz bir zeminde açın ve iç malzemeden bir kaşık koyun.

Yaprakları sıkıca sararak rulo şeklinde sarmaya başlayın. Küçük yaprakları da aynı şekilde doldurun.

Büyükçe bir tencereye sarmaları dizin, aralarına limon dilimleri yerleştirin. Üzerlerini kapatacak kadar su ekleyin ve üzerlerine ağırlık koyarak pişirin.

Tencereyi ocağa alın ve kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. Yaklaşık 45-60 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Sarmalar yumuşayıp iç malzeme pişene kadar pişirin.