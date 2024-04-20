Balık sofralardan eksik etmemeniz gereken besinler arasında yer almaktadır.
İnsan sağlığına birçok faydası bulunan balığın faydaları saymakla bitmiyor.
Her yaştan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken balık, bağışıklık sistemini koruyor, çocukların zeka gelişimine katkı sağlıyor ve kemikleri güçlendiriyor.
Tam bir protein kaynağı olan balığın besin değerleri, türüne göre değişmektedir. Balıkta ortalama 100 gram başına yaklaşık 19,5 gram protein bulunmaktadır.
Peki, neden balık tüketmeliyiz? Balığın faydaları nelerdir? İşte balığın hakkında bilmeniz gerekenler...
- İçeriğinde A, D, E, B2, B12, B3 ve kalsiyum, selenyum, folik asit ve fosfor barındırıyor.
- Protein bakımından zengindir.
- Kan basıncının düşürülmesinde etkilidir.
- Beyin fonksiyonlarını geliştirir.
- Ritim düzensizliğini önler.
- Alzheimerı önlemeye yardımcı olur.
- Kolesterolün dengelenmesini sağlar.
- Antioksidan açısından zengindir.
- Astım hastalığına iyi gelir.
- Kilo verme ve zayıflamak isteyenler balık tüketmelidir.
- Yaşamı uzatır.
- Vücuttaki yağların birikmesini önler.
- Felç riskini azaltır.
- Balık tüketenler kansere yakalanma riski daha azdır.
- Yüksek tansiyonu önler.