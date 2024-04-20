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Neden balık tüketmeliyiz? Balığın faydaları nelerdir?

Neden balık tüketmeliyiz? Balığın faydaları nelerdir? Protein deposu olan balığın faydalarını sizler için derledik. İşte balığın insan sağlığına bazı potansiyel faydaları...