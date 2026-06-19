Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni metro 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

İstanbul dev bir esere daha kavuştu...

İstanbul'da Halkalı-Arnavutköy Hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınıyor.

MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle metroda test sürüşü yaptı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara büyük müjdeyi verdi.

31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Erdoğan, "Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattı ile buluşturuyoruz." dedi.

DUALARLA AÇTI

Daha sonra konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni metro hattını hattını dualarla vatandaşın hizmetine sundu.

HAT TAMAMLANDI

Bugün açılışı gerçekleştirilen Halkalı-Arnavutköy kesimiyle birlikte, toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşan Gayrettepe-Halkalı hattı tamamlanmış oldu.

Tamamı yer altında inşa edilen bu dev hat, metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı güzergahı unvanını taşıyor.

İşletme hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak olan metro, dünyadaki benzer projeler arasında da uzunluğuyla ön sıralarda yer alıyor.

5 YENİ İSTASYON HİZMETE GİRDİ

22 kilometre uzunluğundaki yeni kesimde, İbn Haldun Üniversitesi-Kayaşehir-Olimpiyatköy-Halkalı Stadı-Halkalı istasyonları yer alıyor.

Bu istasyonların devreye girmesiyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş, havalimanına ve şehir merkezine doğrudan raylı sistem erişimine kavuşuyor.

Yeni hat, mevcut ulaşım ağlarıyla sağladığı tam entegrasyonla dikkat çekiyor. Halkalı istasyonunda MARMARAY, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile bağlantı sağlandı.

Ayrıca hat boyunca Kayaşehir’de M3 metrosuna, Olimpiyatköy’de M9 metrosuna ve Halkalı Stadı’nda yapımı süren M7 hattına aktarma yapılabilecek.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKA

Sağlanan entegrasyonlar ve yüksek hız kapasitesiyle seyahat süreleri önemli ölçüde kısalıyor.

Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:

Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika

Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika

Halkalı - Kağıthane: 54 dakika

Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika

YERLİ SİNYALİZASYON VE TAM OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ SİSTEM

Teknolojik altyapısıyla da "ilklerin projesi" olan hatta, ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanılıyor.

Toplam 100 araçlık (25 set) filonun 15 seti tamamen sürücüsüz standartta üretildi.

Hattın bugün tamamlanmasıyla birlikte işletme "tam otomatik sürücüsüz sistem"e geçerek daha yüksek güvenlik ve yolcu kapasitesi sunacak.

EKONOMİYE 935 MİLYON EUROLUK KATKI

Projenin 2043 yılına kadar olan projeksiyonunda, kara yolu bakım ve işletme giderlerinden yapılacak tasarruf ile zaman kazancının toplam ekonomik faydasının 935 milyon euroya ulaşması öngörülüyor.

Sadece trafik yoğunluğunun azalmasıyla yollarda geçen süreden 117 milyon saat tasarruf sağlanması bekleniyor.