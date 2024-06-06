Nehrin dibine mıknatıs attılar, buldukları hayatlarını değiştirdi! Nehrin dibinden çıkardıkları o kutu… ABD’de yaşayan bir çift göle mıknatıs atarak çıkardıkları ürünler ile sosyal medyada viral olmayı başardılar. Çift mıknatıs ile imza attıkları keşiflerinin arasına bu kez hayatlarını değiştirecek bir keşif gerçekleştirdiler. Gölün dibinden çıkardıkları kutudan çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte, o kutudan çıkanlar…

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Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan James Kane ve Barbie Agostini çifti, pandemi sırasında vakit geçirme amacıyla mıknatıs avı yapmaya başlamışlardı.

Vakit geçirme için başladıkları bu uğraş zamanla hobileri haline geldi ve bir nehre fırlattıkları mıknatısla birçok ilginç keşif yapmalarını sağladı.

Mıknatıs takılı bir olta ile gerçekleştirdikleri bu hobileri aracılığıyla keşfettikleri ürünleri sosyal medya hesaplarından da yayınlayan çift kısa sürede hatırı sayılır bir takipçi sayısına da ulaşmalarını sağladı.

Birçok farklı keşfe imza atan çift çektikleri vloglar ile deneyimlerini takipçileri ile paylaşarak izleyenleri de şaşırtmayı başardılar. Özellikle son yaptıkları keşif adeta hayatlarının değiştirecek türden oldu.

El bombalarından madeni paralara…

Çiftin nehre attıkları mıknatıs aracılığı ile yaptıkları keşiflerde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma el bombalarından, madeni paralara ve hatta geçmiş zamanlardan kalan mücevherlere kadar birçok değerle karşılaşmalarını sağladı.

Çiftin Queens'teki Flushing Meadows Corona Park'ta mıknatıs balıkçılığı yaparken mıknatıslarına bu kez gizemli bir kutu takıldı. Kutuyu açan çift, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu oluğunu gördü.

Toplamda 78 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 215 bin TL) nakit para bulduklarını ve polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.

Ayrıca James, "Daha önce çok sayıda kasa bulduk, bu tam olarak mıknatıs avcısının yaptığı şeydir ama bu bambaşkaydı. Resmen hayatımızı değiştirdi. Gördüklerimize inanamadık. Kendimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.