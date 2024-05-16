Nekbe (Nakba) günü nedir, neler oldu? Nekbe Günü 2024! Filistinliler için büyük bir önem arz eden Nakba veya Nekbe Günü, İslam tarihinde de yer kapsar. Peki, Nekbe olayı nedir? Nekbe Günü'nde neler oldu? Nekbe ne zaman 2024? İşte bilgiler...

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Filistinliler açısından felaket olarak olarak görülen İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelemek için "Nekbe" kullanılır.

Nekbe, Arapça bir terim olup "büyük felaket" veya "büyük kayıp" anlamına gelir.

Filistin'de resmi tatil olan Nekbe Günü'nde ölen ya da öldürülen Filistinlileri anılır, yaşanan sürgünün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yası tutulur.

Peki, Nekbe ne zaman? Nekbe olayı nedir? İşte bilgiler...

Nekbe nedir

Nekbe, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Filistinliler için yaşanan toplumsal ve siyasi yıkımı ifade etmek için kullanılır.

Bu olay, modern İsrail Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlandı ve birçok Filistinlinin yerinden edilmesine, mülteci durumuna düşmesine ve topraklarının kaybedilmesine neden oldu.

Filistinliler için Nekbe, evlerinden sürülme, göç etme ve topraklarını terk etme deneyimini simgeler. 1948'de yaşanan bu olaylar, Filistinliler arasında derin bir travma ve süregelen bir acıya yol açmıştır.

Nekbe, Filistinliler için yalnızca bir tarihsel olayı değil, aynı zamanda kimlik, toprak ve haklar konusundaki derin bir kaybı da ifade eder.

Nekbe ne zaman

Nekbe'nin anması her yıl 15 Mayıs'ta gerçekleştirilir. Bu tarih, İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanını takip eden günlerde yaşanan çatışmaların ardından Filistinlilerin büyük ölçüde yerlerinden edilmesinin yıldönümüdür.

Bu gün, Filistinliler için bir yas ve protesto günüdür ve dünya genelinde Filistin diasporası ve destekçileri tarafından anılır.