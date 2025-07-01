Nestle popüler çikolatalarının satışını durdurdu! Raflardan teker teker kalkıyor

Dünyaca ünlü gıda devi Nestle, popüler atıştırmalıkları arasında yer alan Kikat markasına ait bir aromanın üretimini durdurma kararı aldı.

Alınan kararla birlikte, Kikat markasına ait olan Two Finger Dark Mint Chocolate (iki parmak bitter nane aromalı) çikolata barlarının çoklu paketlerin satışı durduruldu.

Bir dönem önde gelen süpermarket zincirlerinde ve çevrim içi mağazalarda satışı yapılan çikolatanın satışının durdurulması çikolataseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

ÜRETİM SONA ERDİ!

Konuya ilişkin Nestlé cephesinden yapılan açıklamada, "KitKat Two Finger Dark Mint Chocolate" ürününün üretiminin sona erdiği doğrulandı.

Şirket sözcüsü, “Bu karardan dolayı üzgünüz. Ancak tüketicilerimize hitap edecek yeni ve heyecan verici tatlar geliştirmeye devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yıl içerisinde başka ürünler içinde üretim durdurma kararı alan şirket, tüketiciler tarafından dikkat çeken bir tepkiyle karşılandı. Son olarak üretim durdurma kararı alınan ürünler listesine eklenen Bitter naneli KitKat, sosyal medyada "En sevilen aromalardan birinin kaybı" olarak yorumlanan çok sayıda paylaşım yapıldı.