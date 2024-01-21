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Netleşti: Okullar 2.dönem açılacak mı? Sömestr bitiş tarihi 2024

Netleşti: Okullar 2.dönem açılacak mı? Sömestr bitiş tarihi 2024 Okulların ikinci dönem açılmayabileceği iddiası, vatandaşları net bir yanıt aramaya yöneltti. Peki, okullar açılacak mı? 2.dönem ne zaman başlayacak? İşte sömestr bitiş tarihi