Netleşti: Okullar 2.dönem açılacak mı? Sömestr bitiş tarihi 2024

19 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayan öğrenciler, normalde 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.
Kısa bir süre içinde, ikinci döneme ilişkin okulların açılmayacağı iddiaları gündeme geldi.
Öğrenciler ve veliler, MEB'den gelecek olan açıklamaya dikkat kesildi. Aynı zamanda arama motorlarında "ikinci dönem başlayacak mı", "okullar açılacak mı", "sömestr ne zaman bitecek", "15 tatil uzatıldı mı" gibi sorulara yanıt aranıyor.
Hesaplandığında 5 Şubat Pazartesi'ye denk gelen 15 tatil bitişi değişti mi aynı mı merak ediliyor.
Peki, okullar 2. dönem açılacak mı? Ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Okullarda 2.dönem
Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebebiyle okullarda ikinci dönem açılmayabilir şeklinde iddialar ortaya atıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine bakıldığında herhangi bir aksama bulunmuyor.
Okullar normal düzeninde devam edecek. 5 Şubat günü açılacak okullarda yüz yüze eğitim olacak.