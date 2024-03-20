Nevruz bayramı ne zaman ve nasıl kutlanır? 2024 Nevruz bayramı tarihi... Nevruz Bayramı, baharın gelişini kutlayan ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen önemli bir gelenektir. 2024 Nevruz Bayramı tarihi merakla bekleniyor.

ensonhaber.com

Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı için geri sayım başladı.

Nevruz Bayramı, baharın gelişini kutlayan, pek çok kültürde önemli bir gelenektir. Bu bayram bazı topluluklarda yeni yılın başlangıcı olarak da kabul edilir.

Çeşitli etkinlikler, danslar, şenlikler ve geleneksel yemeklerle kutlanır.

Özellikle Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar gibi bölgelerde Nevruz, derin kültürel ve tarihi köklere sahiptir.

Her yıl, bu bayramın coşkusunu ve birliğini kutlamak için insanlar bir araya gelir.

Peki Nevruz Bayramı ne zaman? İşte 2024 Nevruz tarihi...

Türk coğrafyasında yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak.