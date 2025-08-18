NEXT Sosyal nedir, nasıl kullanılır? NEXT Sosyal ile tanışın...

Dijital dünyanın hızla gelişmesiyle birlikte sosyal medya platformları da her geçen gün çeşitleniyor. Bu alanda öne çıkan yeni uygulamalardan biri de NEXT Sosyal.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde geliştirilen sosyal medya platformu NEXT Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmayı hedefleyen bu platform, kısa sürede merak konusu haline geldi.

Peki, NEXT Sosyal nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

NEXT Sosyal nedir?

NEXT Sosyal, içerik paylaşımı ve etkileşim odaklı geliştirilen yeni nesil bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden fotoğraf, video ve metin tabanlı içeriklerini paylaşabilir, diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilir. Aynı zamanda topluluk oluşturma özelliğiyle de dikkat çeken NEXT Sosyal, sosyal medyada farklı bir alternatif arayanlara hitap ediyor.

NEXT Sosyal nasıl kullanılır?

NEXT Sosyal’e katılmak isteyen kullanıcıların öncelikle uygulamayı telefonlarına indirmesi gerekiyor. Ardından basit birkaç adımda üyelik işlemleri tamamlanıyor. Profil oluşturulduktan sonra;

- Fotoğraf ve video yüklenebiliyor,

- Arkadaş ekleme ve takip sistemiyle bağlantılar kurulabiliyor,

- Paylaşımlara yorum yapma ve beğeni bırakma imkanı sunuluyor,

- Gruplar ve topluluklar üzerinden ortak ilgi alanlarına yönelik etkileşim sağlanabiliyor.

Kolay kullanımı ve modern arayüzüyle dikkat çeken NEXT Sosyal, özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı.