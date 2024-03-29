Nike devri bitti! Artık Türkiye'ye gelmeyecek... Türkiye'deki Nike sevdalıları üzülecek! ABD merkezli spor giyim markası Nike, 150 euro ve üzerindeki modellerin sevkiyatını yapmayacak.

ensonhaber.com

Nike, dünyanın en tanınmış ve önde gelen spor giyim ve ayakkabı markalarından biridir.

Nike, koşu, basketbol, futbol, tenis, golf, fitness ve diğer birçok spor dalında geniş bir ürün yelpazesi sunar. Her türlü spor aktivitesi için uygun ekipman ve giyim seçenekleri sunar.

Türkiye pazarında da yıllardır bulunan Nike, yeni bir karar duyurdu.

150 euro kısıtlaması

Nike resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre; Vergi ve gümrük vergisi dahil değeri 150 Euro'yu aşan siparişler, güvenlik ve kalite kontrol denetimi (TAREKS kontrolü) için gümrükte alıkonabilir.

Müşterilere, "Gümrük yönetmelikleri nedeniyle, değeri 150 Euro'yu aşan siparişlerin teslimatını garanti edemiyoruz. Bu nedenle, vergi ve gümrük vergisi dahil 150 Euro üzerindeki alışverişlerini tamamlaman mümkün olmayacak. Lütfen siparişini tamamlamak için alışveriş sepetini buna göre gözden geçir." uyarısı yapıldı.