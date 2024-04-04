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Nisan 2024: Aile Destek Ödemeleri yattı mı, bayram öncesi yatacak mı?

Nisan 2024: Aile Destek Ödemeleri yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek için bu ay erken ödeme bekleniyor. Bayramdan ötürü Aile Destek Ödemeleri yatacak mı, ne zaman merak ediliyor. İşte Nisan 2024 ödeme tarihleri...