Nisan 2024: Aile Destek Ödemeleri yattı mı, bayram öncesi yatacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.
Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Nisan ayı sorgulamaları başladı.
Ramazan Bayramı'nın içinde bulunduğu bu ayki ödemeler erken yapılacak mı merak ediliyor. Bu kapsamda, "Aile destek ödemesi bayram öncesi yatar mı" sorusu araştırılıyor.
İşte konuya ilişkin gelen açıklama...
Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,beklenen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Aile Destek Programı ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi öne çekilerek yarın, 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.