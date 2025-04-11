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Nisan ayına girilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her düzenli olarak yapılan destek ödemeleri kapsamında evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Binlerce hak sahibi tarafından beklenen ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih konusundaki araştırmalar hız kazanmış durumda.

Ocak zammı sonrası 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükselen yeni evde bakım maaşı hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor.

Bu sebeple Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan Salı günü veya takip eden günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.