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Nisan ayında ABD Merkez Bankası PPK toplantısı yapılacak mı? FED Mart faizi ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında ABD Merkez Bankası PPK toplantısı yapılacak mı? FED Mart faizi ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan FED faiz kararı özellikle de yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen toplantının arından FED faiz kararı açıklandı. Peki, Nisan ayında ABD Merkez Bankası PPK toplantısı yapılacak mı? FED Mart faizi ne zaman açıklanacak?