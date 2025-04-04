Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan FED faiz kararının mart ayında ne yönde olacağı merak ediliyor.
Piyasaların gündeminde yer alan FED toplantısı geçtiğimiz ay 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş ve Şubat faiz kararı 19 Mart günü ilan edilmişti.
Şubat ayı FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler mart ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Peki, Nisan ayında ABD Merkez Bankası PPK toplantısı yapılacak mı? FED Mart faizi ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre Mart faiz kararı için Nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerindeki toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22:00'de ilan edilecek.
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
2025 FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.