Nisan ayında tüketilmesi gereken balıklar: Bir lokması şifa dağıtıyor

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Baharın taze esintisi sadece doğayı değil, mutfakları da canlandırıyor.

Tezgahlar yavaş yavaş kışın ağır balıklarını geride bırakırken, bahar mevsiminin hafif ve besleyici balıklarıyla renklenmeye başladı.

Uzmanlar, mevsiminde tüketilen balıkların hem lezzet hem de besin değeri açısından en ideal seçenek olduğunu vurguluyor.

Denizden yeni çıkmış, tazeliğini koruyan balıklar; omega-3 yağ asitleri, protein ve vitamin bakımından vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli kaynağı karşılıyor.

Peki, Nisan ayında hangi balıklar tüketilir?

NİSAN AYININ EN SAĞLIKLI BALIKLARI

Levrek: Levreğin en kaliteli ve sağlıklı hali bahar aylarında ortaya çıkıyor. Özellikle buğulama ya da fırın yöntemiyle pişirildiğinde hem besin değerini koruyor hem de mide dostu bir öğün haline geliyor. Hafif yapısıyla diyet listelerinin de gözdesi.

Kalkan: Karadeniz’in nadide balığı kalkan, Nisan ayında tam anlamıyla lezzet patlaması yaşıyor. Yumuşacık eti ve sağlıklı yağ oranıyla sofralara hem lezzet hem de sağlık getiriyor.

Mercan: Mercan balığı, bahar aylarında tazeliğiyle dikkat çekiyor. Hafifliği, kolay sindirilebilir yapısı ve düşük yağ oranı ile özellikle çocuklar ve yaşlılar için oldukça ideal. Nisan ayında mercan balığıyla yapılan fırın yemekleri adeta şifa kaynağı.

Kılıç Balığı: Yoğun ve tok bir dokuya sahip olan kılıç balığı, düşük yağ oranı ile formuna dikkat edenlerin tercihi oluyor. Nisan ayında en ideal halini alan bu balık, bağışıklığı destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

Tekir: Boyu küçük olabilir ama faydası büyük! Tekir balığı Nisan ayında hem lezzet hem de besin değeri açısından zirveye ulaşıyor. Kızartmasıyla ünlü olan tekir, aynı zamanda fırında da hafif ve doyurucu bir alternatif oluşturuyor.

Mezgit: Hemen her mevsim tüketilebilen mezgit, Nisan ayında adeta şampiyonluk moduna geçiyor. Hafif eti, zengin protein içeriği ve çocukların da seveceği lezzetiyle bu ay sofralardan eksik edilmemesi gereken balıkların başında geliyor.