Nissan resmen coştu! Dev indirimi duyurdu: Tam 250.000 TL…

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Otomobil sahibi olmayı düşünenler için Nissan, kaçırılmayacak bir kampanya başlattı.

Yeni Qashqai e-POWER modellerinde 250.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

Hem bireysel hem de ticari müşterilere özel avantajlar içeren bu kampanya, SUV segmentinde kaliteli ve yenilikçi bir araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Nissan’ın sunduğu gelişmiş güvenlik sistemleri, yenilenen iç ve dış tasarım, yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketimi ile Qashqai e-POWER, SUV severlerin ilgisini çekecek.

İşte Qashqai e-POWER kampanyasının detayları:

250 BİN TL İNDİRİM FIRSATI

Nissan, sevilen SUV modeli Qashqai e-POWER için cazip bir kampanya başlattı.

Yeni Qashqai e-POWER (N-Design) modeli için 250.000 TL nakit alım indirimi sunulurken, ticari müşteriler için bu fırsat daha da avantajlı hale geliyor. Ticari müşterilere özel olarak 250.000 TL nakit alım indiriminin yanında 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli ticari kredi imkanı sağlanıyor.

Diğer donanım seçeneklerinden Skypack, Platinum ve Platinum Premium modellerinde ise 200.000 TL nakit alım indirimi geçerli. Ticari müşteriler bu versiyonlarda da 200.000 TL nakit indirimin yanında 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanabiliyor.