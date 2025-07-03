Nissan sahipleri dikkat! 443 bin araç geri çağrılıyor: İşte sebebi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Nissan'ın 443 bin 899 aracı geri çağırdığını duyurdu.
Geri çağırmanın nedeni, araçlarda potansiyel motor arızası riski.
NHTSA’nın yayımladığı rapora göre, söz konusu geri çağırma şu modelleri kapsıyor:
- Nissan Rogue
- Nissan Altima
- Infiniti QX50
- Infiniti QX55
Yetkililer, bu modellerde motor arızasına yol açabilecek teknik bir sorun tespit edildiğini belirtti.
Sorunun, motor performansında düşüş, ani durma veya çalışmama gibi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
Araç sahipleri, Nissan'ın resmi web sitesi üzerinden veya en yakın bayiye başvurarak geri çağırma sürekli hakkında bilgi alabilirler.