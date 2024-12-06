NOW TV’nin reyting rekortmeni dizisinden kötü haber! 2 hafta ekranlarda olmayacak…

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından geçtiğimiz günlerde alınan ceza kararı gündem olmuştu. TV ekranlarının reyting rekortmen dizileri hakkında yayın durdurma kararı alınmıştı.

Yayın durdurma cezası alan diziler arasında yer alan NOW TV ekranlarının sevilen dizisi kadına yönelik şiddet sahneleri ve milli- manevi değerlere aykırı içeriklerin yer alması nedeniyle izleyenleri üzecek karar alındı.

2 hafta süreyle ekranlardan uzak kalacak dizinin yakın zamanda final yapması da bekleniyordu. Yayın durdurma kararının ardından yayın takviminde de aksamalar meydana geldi.

2 HAFTA OLMAYACAK!

Cumartesi akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Yabani, RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezası sonrasından 14 ve 21 Aralık tarihlerinde 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacak.

52. bölümde final yapması planlanan dizinin yayın durdurma kararının ardından yayın takviminde aksaklıkların yaşanmasında ve final tarihinin değişmesine neden oldu.