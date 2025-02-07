Nüfusu en hızlı artan iller belli oldu! Zirvede yer alan şehir şaşırttı

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları paylaşıldı.

Paylaşılan veriler kapsamında nüfus artış oranlarına göre en hızlı nüfus yükselmesi yaşayan şehirler ortaya çıktı.

Tahmin edilenlerin aksine mega kent İstanbul nüfus artış hızı bakımından o şehrin gerisinde kaldı. Nüfus artış oranı binde 17,1 olarak Tekirdağ zirveye yerleşti.

Yaşanan nüfus artışının ardından Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi. Tekirdağ'ın ardından nüfus artış hızında binde 15,5 ile Kahramanmaraş ve binde 14,1 ile Muğla dikkat çekti.

EN HIZLI NÜFUS DÜŞÜŞÜ O İLLERDE YAŞANDI

Nüfus artış hızıyla dikkat çeken şehirlerin yanı sıra paylaşılan verilere göre nüfus düşüşünün en hızlı yaşandığı iller de dikkat çekti.

Söz konusu verilere göre nüfus düşüşü en hızlı iller binde 40,7 ile Gümüşhane, binde 32,1 ile Siirt ve binde 30,8 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerde Gümüşhane'nin nüfusu, 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi.