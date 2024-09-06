O balıklardan başkasını yemeyin! İşte, Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar... Eylül ayının gelmesiyle birlikte balıkçılıkta av yasağı da sona erdi. Tezgahlarda yerini alan taze balıkları arasında o türler Eylül ayının enleri arasında yer alıyormuş. İşte, Eylül ayında tüketmeniz gereken balık türleri...

Editör: Seda Yeşilyurt

Türkiye'de 15 Nisan itibariyle başlayan balık av yasağı Eylül ayına girmemizle birlikte sona erdi. Denizlerde ki av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları dolup taşmaya başladı.

Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlarda bol miktarda yer alan palamutun yanı sıra tüketici tarafından en çok satın alınan çeşitlerden hamsi ve istavritin fiyatları da düştü.

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahta yer alan balıklar her ne kadar artış gösterse de hangi balığın hangi mevsimde yeneceği de merakla araştırılmaya başlandı.

İŞTE, EYLÜL AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN BALIKLAR

1- Barbun

2- Lüfer

3- Çipura

4- Sardalya