O bitki yerinde durmuyor! İşte, günde 3 santimetre hareket eden o bitki… Güney Afrika’da bulunan yağmur ormanları hareket ettiğine inanılan bir bitkiye ev sahipliği yapıyor. Her gün aynı yerde görülmeyen bu bitkinin günde 3 cm hareket ettiği düşünülüyor. İşte, ormanın yürüyen bitkisi…

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Yağmur ormanlarında yer alan o bitki adeta yürüyor. Gün içerisinde 3 cm hareket ettiği düşünülen bitki görenleri şaşkına çeviriyor.

“Socretea exorrhiza” adı verilen ve halk arasında ise “yürüyen palmiye” olarak adlandırılan bu bitli Orta ve Güney Amerika’daki yağmur ormanlarına özgü bir türdür.

Söz konusu ağaç köklerini gitmek istediği yöne doğru büyütür ve ardından eski köklerini havaya kaldırarak ölmesine izin vererek, gölgeden güneş ışığına doğru hareket ettiği iddia ediliyor.

Söz konusu ağaç hakkında bazı paleobiyologlar bu sürecin birkaç yıl sürdüğünü söylerken, bir paleobiyolog palmiyenin günde 2 veya 3 santimetre hareket ettiğini öne sürüyor.

Yıllardan beri anlatılıyor…

Söz konusu olan yürüyen palmiyenin hikayesi senelerden beri yağmur ormanı rehberleri tarafından gelen ziyaretçilere anlatılıyor.

Hareket ettiğine inanılan palmiyenin kökleri yeraltında tamamen gizlenmiş diğer ağaçların aksine, bu palmiyenin tabanından yerden birkaç metre yüksekte dışarı doğru büyüyen daha yüksek bir kök sistemi bulunuyor.

Zamanla toprak aşındıkça bu köklerin bir kısmı ölüyor ve yeni kökler oluşyor. Bu oluşumunda bitkinin istediği yöne doğru gitmesini sağlamak amacıyla olduğu düşünülüyor.

Her ne kadar yürüdüğü iddia ediliyor olsa da ne yazık ki henüz bu inanca dair bilimsel bir araştırma ya da bulgu bulunmamaktadır.