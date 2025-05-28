O bölgede yazlığı olanlar dikkat: Bu hatayı yapan 4 milyon TL ceza ödeyecek!

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Doğayla iç içe bir yaşam arayışında olan birçok kişinin gözdesi olan yazlık bahçeler, Almanya’da hayal edildiği kadar özgür bir kullanım alanı sunmuyor. “Kleingarten” adı verilen küçük bahçeler, ülkede oldukça sıkı yasal düzenlemelere tabidir ve bu alanda faaliyet göstermek isteyenlerin dikkatle uyması gereken katı kurallar bulunuyor.

Aksi takdirde yüksek para cezaları, kira haklarının iptali ve hatta bahçeden tahliye gibi ciddi yaptırımlar devreye giriyor.

Almanya genelinde binlerce kişiye doğayla temas şansı sunan bu bahçeler, çoğunlukla şehir merkezlerine yakın bölgelerde, 200 ila 400 metrekarelik parsellerden oluşuyor. Ancak bu yeşil cennetler yalnızca keyfi dinlenme alanı değil; aksine tarımsal üretim için tasarlanmış alanlar.

Federal Küçük Bahçe Yasası'na göre, bahçelerin en az üçte biri meyve-sebze yetiştiriciliğine ayrılmak zorunda. Bu da piknik yapmak, salıncakta uzanmak ya da yalnızca çiçek ekmek isteyenler için sınırlayıcı olabilir.

CEZALAR CEP YAKIYOR!

Bu yasalar kapsamında, bahçeli olan evlerde gecelemek birkaç yüz avroya kadar cezai yaptırımlara neden oluyor.

Gecelemenin yanı sıra, 1 Mart–30 Eylül tarihleri arasında ağaç ve çalı budama işlemleri ciddi şekilde kısıtlanıyor. Bu dönemde yaban hayatı, özellikle kuşlar için koruma sağlanmaktadır.

Yasa dışı müdahaleler 50 avrodan başlayıp bazı eyaletlerde 100 bin avroya kadar ( yaklaşık 4 milyon 427 bin lira) çıkabilen cezalarla sonuçlanabiliyor.