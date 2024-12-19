O çay markalarından uzak durun! Bakanlık açıkladı, çay diye gıda boyası içermişler

Haber Merkezi

Ekim ayından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi her geçen gün uzadıkça uzuyor.

Sağlığa zararlı birçok maddeyi ürünlere karıştıran firmalar bakanlık tarafından yayınlanan listeyle birlikte ortaya çıkmaya devam ediyor.

7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen içecekleri başında yer alan çaylara hile karıştıran firmalar geçtiğimiz günlerde açığa çıktı.

Söz konusu olan çay markaları ürünlerin içerisinde tespit edilen gıda boyası nedeniyle tüketilmemesi gereken ürünler arasındaki yerini aldı.

İŞTE GIDA BOYASI KATILAN ÇAY MARKALARI

Bakanlık tarafından, içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildiğini duyurulan ve insan sağlığına zararlı olabileceği paylaştığı markalar şu şekilde:

ÖZAKÇAY KARASEVDA- DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY

AVCI SEZON ÇAY- SİYAH ÇAY

FATİH GOLD- SİYAH ÇAY

WİNMEY DEMLİK SÜZEN POŞEY ÇAY- SİYAH ÇAY