O denizin altında servet yatıyor! Tamı tamına 540 milyar değerinde…

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Kaliforniya’nın güneyinde bulunan Salton Denizi’nin altında ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından finanse edilen çalışmalar denizin altında yatan ‘beyaz altın’ olarak nitelendirilen lityum rezervlerinin bilinenin çok üstünde olduğunu ortaya çıkardı.

Daha önce yapılan çalışmalarda dört milyon tın lityum olduğu düşünülen gölün altında yeni yapılan araştırmalar sonucunda 18 milyon ton gibi şaşırtıcı bir seviyeye ulaştığını gösterdi.

Değeri nedeniyle beyaz altın olarak nitelendirilen lityum tam bir zenginlik kaynağı olarak görülüyor.

382 MİLYON BATARYA ÜRETİLEBİLİR!

Salto Denizi’nin altında tespit edilen 18 milyon ton lityumun 382 milyondan fazla elektrikli araç bataryası üretmek için yeterli olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca yapılan bu keşif dünya çapında bilinen en büyük lityum rezervi olarak da öne çıkıyor.

Bir ton lityumun piyasa değeri geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 29 bin dolar seviyelerindeyken yapılan bu keşifle birlikte Salto Denizi’nin altından yaklaşık 540 milyar dolarlık bir servetin yattığını gösteriyor.

Söz konusu bu rezervden lityum çıkarılabilirse, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri için devasa bir kaynak yaratılmış olacak.