O gökdelen 7.4!’ük depremde sallanmadı! 101 katlı olmasına rağmen bakın neden sallanmamış… Tayvan’da bulunan dünyanın en yüksek gökdeleni yaşanan depremlerde sağlamlığı ile gündem oluyor. Nisan ayında yaşanan 7.4’lük depremde bile sallanmayan 101 katlı gökdelenin sırrı ortaya çıktı. Meğer her şey o altın küredenmiş…

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Dünyanın her yerinden yaşanan doğal felaketler arasında en sık duyduğumuz ve yaşadığımız felaket ne yazık ki depremdir. Oldukça korkunç bir afet olan deprem ülkemizde ve Asya ülkelerinde en sık yaşanan doğal afet olarak karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar depremi sık yaşayan iki nokta olsak da ne yazık ki onların yaşadığı yıkım ile ülkemizin yaşadığı yıkım eşit olmuyor. Bunun en temel nedeni ise sıkça yaşanılan bu afete karşı daha dayanıklı yapılar inşaat etmeleri.

Depreme dayanıklı yapıları arasında en dikkat çekeni ise 101 katlı olan dünyanın en yüksek gökdeleni. Taipei 101 olarak anılan bu gökdelen nasıl oluyor da o kadar yüksek olmasına rağmen hiç sallanmıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte, bu gökdelenin arkasındaki hayran bırakan mühendislik…

101 katlı ama sallanmıyor…

Tayvan’ın Taipei şehrinde bulunan toplamda 101 katlı gökdelen, 5 bodrum katı ve 509 metre yüksekliği sahip olan bir yapı.

İsmini olduğu şehirden alan Taipei 101’in en büyük özelliği ise yenilikçi bir damper sistemi ile destekleniyor olması. Bu damper sistemi, yapısal sabitlemeye yardımcı oluyor ve depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlarında etkisini azaltmada oldukça etkili oluyor.

Yapının en dikkat çekici olan ve 730 ton ağırlığındaki altın renkli küresi, rüzgârın ve depremin güçlerine karşı koyarak hafifçe ileri geri sallanıyor.

Bir sarkaç görevi gören bu küre bina hareketini algılayan ve sarkacın hareketini buna göre ayarlayan bir dizi sensörle de donatılmış durumda. Ayrıca sarkaç, gücünü binanın doğal hareketinden ve yerçekimi kuvvetinden alıyor.

Sarkaç kullanılan ilk gökdelen olan Taipei 101’de bulunan küre, binanın sallanması veya salınmasına neden olacak güçlere karşı inşa edildi ve bu konuda da oldukça başarılı.