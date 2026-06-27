Türkiye’de sıcak hava alarmı: 45 dereceye yaklaşan kavurucu hafta geliyor

Avrupa’da rekor üstüne rekor kıran sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta Türkiye’yi de etkisi altına alacak.

Mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren 5-6 derece birden artması bekleniyor.

Yeni haftada ise İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri 35-36 dereceye kadar ulaşacak. Ege ve Akdeniz'in birçok bölgesinde ise hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Güneydoğu'da ise 45 dereceye yaklaşacak.

İSTANBUL'A NEM UYARISI

Hafta sonu İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde nem oranı da yükselecek. Bu nedenle hissedilen sıcaklıklar daha yüksek olacak.

Önümüzdeki hafta yurt genelinde özellikle kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması, çok gerekli olmadıkça evden çıkmaması öneriliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların bugün Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar pazartesi gününden itibaren kesilecek, yurt genelinde güneşli ve aşırı sıcak hava hakim olacak.

Rüzgarın ise Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

9 İLE SARI KODLU UYARI

Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise 9 ile sarı kodlu uyarı verdi. O iller arasında; Artvin, Çanakkale, İzmir, Ordu, Trabzon, Balıkesir, Giresun, Manisa ve Rize yer alıyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIĞI

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 20/32 derece.

- İstanbul 23/31 derece.

- Denizli 22/36 derece.

- İzmir 23/36 derece.

- Adana 23/34 derece.

- Ankara 16/30 derece.

- Samsun 19/28 derece.

- Erzurum 10/24 derece.

- Malatya 16/32 derece.

- Kars 9/22 derece.

- Diyarbakır 20/36 derece.

- Gaziantep 21/36 derece.