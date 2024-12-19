O hastalığın sebebi yastık kılıfı!

Yağmur Dinç

Yastık kılıfınızı kaç günde bir değiştiriyorsunuz...

Cevabı uzun günler ise, yandınız!

Yastık kılıfının haftada en az bir kez değiştirilmesi önerilir. Ancak, eğer cilt sorunları yaşıyorsanız veya alerjiniz varsa, yastık kılıfını her iki günde bir değiştirmek daha faydalı olabilir.

Ayrıca, çok terleyen veya gece uyandığında yüzüne ya da saçlarına ürün uygulayan kişiler için, kılıfı sık sık değiştirmek daha sağlıklı olacaktır.

Yastık kılıfının düzenli olarak değiştirilmemesi, birçok sağlık sorununa yol açabilir. Cilt sağlığından saç sağlığına, alerjik reaksiyonlardan uyku kalitesine kadar pek çok olumsuz etkisi olabilir.

Hatta, aklınıza gelmeyecek kadar tehlikeli boyutlara ulaşabilir.

İşte akıl almaz zararları...

EĞER TEMİZ DEĞİLSE;

Yastık kılıfında biriken yağ, ter, ölü cilt hücreleri ve bakteriler, cildinize temas ettiğinde sivilce oluşumuna neden olabilir.

Yastık kılıfları, toz akarları için bir yuva olabilir. Toz akarları, özellikle alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Uykuda başımız sürekli yastığa temas ettiği için, ter ve vücut yağı yastık kılıfına geçer. Bu birikimler, hem yastık hem de yüz için rahatsızlık yaratabilir.

Yastık kılıfı, saçlardan geçen yağ ve kirleri tutar. Saçın uzun süre kirli bir yüzeyle temasta olması, saçların dökülmesine, kırılmasına ve matlaşmasına neden olabilir.