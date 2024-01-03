O ilde berber ücretlerine dev zam: Saç sakal 1100 lira...

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Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2024 yılı tarife fiyatlarını belirledi.
Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üyelerine gönderdiği yeni fiyat listesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Saç sakal kesimi, 'Lüks' tarifedeki berberlerde 1100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde 400 lira olarak belirlendi.
Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyatları şehirde bulunan üye iş yerlerine 'Lüks', 'A', 'B' ve 'C' olmak üzere 4 tarifeyle fiyat listesi yolladı.
İşte yeni yılda uygulanacak fiyat tarifesi...
Lüks tarife
A tarifesi
B tarifesi
C tarifesi