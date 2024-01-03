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O ilde berber ücretlerine dev zam: Saç sakal 1100 lira...

O ilde berber ücretlerine dev zam: Saç sakal 1100 lira... Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklanan tarife fiyatları gündeme oturdu. İşte merak edilen fiyat listesi...