Haberler



Bilgi



O ilde mayıs ayında kar yağdı, görenler şaştı kaldı…

O ilde mayıs ayında kar yağdı, görenler şaştı kaldı… Havaların giderek ısınmaya başlamasıyla birlikte meyve ağaçları çiçek açmaya bazıları ise meyve vermeye başlamışken o ilde yağan kar görenleri hayrete düşürdü. İşte, mayıs ayında kar yağan o şehir…