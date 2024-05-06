O ilde mayıs ayında kar yağdı, görenler şaştı kaldı…

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Hava sıcaklıkların batı illere göre daha düşük olduğu Erzurum’da meyve ağaçları çiçek açmaya başlamışken kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi.
Hafta boyunca etkili olan yağışlı hava Erzurum’un yüksek kesimlerinde bulunan İspir ilçesinde kar şekline büründü. İspir ilçesine bağlı olan Yedigöl Mahallesi’nde çiçek açmaya başlayan meyve ağaçların ardından yağan karı görenler inanamadı.
Bu yaşanan kar yağışının meyve ağaçları üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceği de vatandaşları tedirgin etti. İspir sakinleri Mayıs ayında olmalarına rağmen yağan kar hakkında, "5 Mayısta yağan kar bizi şaşırttı. İnşallah meyve ağaçlarımız zarar görmez" ifadelerini kullandı.