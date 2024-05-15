O kan grubuna sahip olanlar dikkat! Hastalıklar daha çabuk kapıyı çalabilir… Hava sıcaklıklarının dengesiz ilerlemesi hastalıklara da kapı aralıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Meğer o kan grupları viral enfeksiyonların neden olduğu hastalıklara daha meyilliymiş…

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Kan grupları hakkında yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Kayda geçen yeni araştırmaya göre viral hastalıklar ile kan grupları arasında ilişki ortaya çıktı.

Bu konuda yapılan araştırmalar, defalarca kez tekrarlanmalarının ardından çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmaların sonucunda o kan grubunda olan insanların hastalıklardan daha çok etkilendiği belirlendi.

Yapılan bir dizi deney esnasında uzmanlar tarafından filtre kağıdı kullanarak farklı gruplardan kan örnekleri ile çalışmalar yapıldı. Deney esnasında viral enfeksiyonların birçoğunun ikinci bir kan grubuna sahip örneklere doğru ilerlediği gözlemlendi.

0 kan grubu olanlar daha şanslı…

Kan grupları hakkında yapılan araştırmalar 0 kan grubuna sahip olan insanların diğer kan gruplarına göre hem kardiyovasküler hastalıklar hem de viral enfeksiyonlara karşı daha duyarlı olduğu düşünülüyor.

Bunların yanında, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra, A ve B kan gruplarına sahip bireylerin tip II diyabet geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu da ifade ediliyor.