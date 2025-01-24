O kuş türüne dikkat! Evinin yakınında olan önlemini alsın, hastalığa yol açıyor

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İngiltere’de serçeler arasında hızla yayıldığı tespit edilen trikomonoz hastalığı konusunda uyarılar yapıldı. Kuşların ağız, boğaz ve yemek borusunda yaşayan bir parazitin neden olduğu o hastalık birçok kuş türünü tehdidi altına almış durumda.

Türkiye’de bulunan kuş türlerini de etkileyebileceği öngörülen trikomonoz paraziti için uzmanlar harekete geçti.

Hastalığın bulaşıcı yapısı nedeniyle kısa sürede sınırları aşabileceği ve Türkiye’deki kuş türlerini de etkileyebileceği aktarılıyor. Bu nedenle uzmanlar, erken önlem alınması gerektiğini ve kuşlarla temas eden vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

KUŞ TÜRLERİ ARASINDA HIZLA YAYILIYOR

Kuşların ağız, boğaz ve yemek borusunda oluşan bir parazitin neden olduğu trikomonoz, kuşların yemek yemesini ve nefes almasını zorlaştıran mikroskobik bir parazitten kaynaklanıyor.

Bu ölümcül hastalık, özellikle serçeler ve baştankara türlerini etkilerken, güvercin, kumru, ispinoz, dürrünük ve sarı kafa gibi diğer kuş türleri de risk altında. Uzmanlar, hastalığın bulaşıcılığı nedeniyle birden fazla kuş türünü etkilediğini ve hızla yayılabileceğini belirtiyor.

Kraliyet Kuş Koruma Cemiyeti (RSPB) ve Britanya Ornitoloji Vakfı (BTO), hastalığın yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bahçelerinde kuş yuvası veya yemlik bulunanların hastalık belirtilerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

O BELİRTİLERE DİKKAT

Bahçenizde veya balkonunuzda bulunana kuş yuvalarından veya yemliklerinden beslenen kuşlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle bu belirtilerin görüldüğü kuşlara temastan veya temas ettikleri yuva ve yemliklere direk temas edilmesinden kaçılması gerektiği vurgulandı.

Kuşlarda trikomonoz belirtileri:

-Halsizlik ve tüy kabarması,

-Boyun bölgesinde şişlik,

-Ağızda yeşilimsi sıvı veya peynir benzeri bir madde sızıntısı,

-Gagalarda ıslaklık ve salya akması,

-Denge kaybı yer alıyor.