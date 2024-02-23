O mail şoke etti! Gmail kapanıyor mu, hesaplar silinecek mi? Google Gmail'in kapanacağı iddiası sosyal medyanın gündemine düşerken, hesabı olanlar endişelendi. Peki, Gmail kapanacak mı? Gmail hesapları silinecek mi? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Google‘ın e-posta hizmeti Gmail, 2007 yılından beri milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.

Dünya üzerinde aktif Gmail kullanıcısı 1.5 milyardan fazla tahmin ediliyor.

Kullanıcılar Gmail adresleri üzerinden mailleşebildikleri gibi birçok platforma da üye olabiliyor.

Google'ın popüler e-posta hizmeti hakkında X platformunda paylaşılan bir tweet "Gmail kapanıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Gmail kapanacak iddiası

Chris Bakke isimli bir kişi, sosyal medya platformu X'te "Google'da Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısıyım (28.8 milyon dolarlık toplam tazminat)" ifadesini kullanarak, Google CEO'su Sundar Pichai'nin kendisinden "Gemini ekibinin tamamını kovmasını" istediğini yazdı.

Bakke, Pichai'nin mesajını yanlış anladığını, kötü internet bağlantısı nedeniyle Gmail ekibini yanlışlıkla kovduğunu belirtti. Bu olayın ardından da Bakke, Gmail'in artık kullanılamayacağını iddia etti.

Metinde 1 Ağustos 2024 itibarıyla Gmail'in artık hizmet vermeyeceği yazdı.

İnanmayın

İddianın hızlı bir şekilde yayılması sonucunda gerçekler ortaya çıktı.

Gmail'in kapanacağı haberi asılsız.

Business Insider'a göre, Chris Bakke "Google Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı" değil, daha çok şakalarıyla tanınan bir kişilik.