O marka kremi olan çöpe atıyor! Ünlü markanın kremlerinde kanserojen çıktı… Birçok gıda firmasının ürünlerine tespit edilen sağlığa zararlı durumlar o krem markasına da sıçradı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan o markanın kremlerinde tespit edilen kanserojen madde sonrasında ürünler için acil toplatılmaya başlandı. İşte, o marka…

ensonhaber.com

Türkiye’de milyonlarca müşterisi bulunan dünyaca ünlü markanın da sağlığa aykırı durumlar içermesi nedeniyle ürünlerinin toplatılması kararı verildi.

Son zamanlarda genellikle gıda sektöründe tespit edilen sağlığa aykırı üretimler bu kez kozmetik sektöründe de ortaya çıktı.

Sayısız markaya sahip olan kozmetik sektöründe Firmaların satışa sunduğu ürünlere karşı her ne kadar denetim yapılıyor olsa da, ABD'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de milyonlarca satış yaptığı bilinen bir markanın kremlerinde kanserojen madde tespit edildi.

Akne ve sivilce kremleri toplatılıyor…

Kozmetik ürün tercihlerinde özellikle akne ve sivilceye karşı ürünler ağırlıklı tercihler arasında yer alıyor. Ancak, akne tedavisi için satılan bazı ürünlerde tespit edilen kanserojen madde sonrası ABD’de toplatılma kararı alındı.

ABD’de bulunan ve bağımsız bir laboratuvar olan Valisure tarafından, akne tedavisi için satılan bazı kozmetik ürünlerde kansere neden olan benzen maddesi belirlendi. Bu maddenin belirlenmesinin ardından FDA’ya başvuru yapıldı ve ürünlerin toplatılması istendi.

Konunun muhatabı olan dünyaca ünlü marka tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

O markaları çöpe atın!

Kansere neden olan benzen maddesi, Türkiye'de de satış yapan ünlü kozmetik markası Estee Lauder ürünü Clinique serisi ve Target mağazalarının Up & Up markası da yer alıyor.

Olayın ardından Estee Lauder hisselerinin değerinde %3’lük bir düşüş görüldü. Henüz ne Estee Lauder ne de Target, benzen ile ilgili bir açıklama yapmadı.