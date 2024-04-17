O markette 1 alana 1 bedava fırsatı: Bazı ürünler ise yarı fiyatına! Duyan koşuyor Carrefoursa, çocukları mutlu etmek için harika bir indirim kampanyası başlattı. O tarihte 1 alana 1 bedava kampanyası başlıyor. İşte Carrefoursa indirim kataloğu…

ensonhaber.com

Carrefoursa, çocukları ve aileleri unutmadı ve muhteşem indirim fırsatlarıyla herkesi sevindiriyor.

Hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürecek bu özel indirimlerle, alışveriş keyfi doruklarda.

1 Alana 1 Bedava kampanyasıyla 19-23 Nisan tarihleri arasında Carrefoursa'da birçok ürün çocukların beğenisine sunuluyor.

Çocuk kitaplarından, okul kırtasiye ürünlerine kadar birçok üründe bu özel kampanya geçerli.

İki ürün alıp, sadece biri için ödeme yaparak çocuklarınıza hem eğitici hem de eğlenceli ürünler alabilirsiniz.

Carrefoursa Kart sahibi müşteriler için ise ekstra avantajlar var! Yarı fiyatına satılan ürünlerle aile oyunları, puzzle çeşitleri ve sevimli peluş oyuncaklar gibi ürünlerde büyük indirimler sizleri bekliyor.

İşte Carrefoursa 19-23 Nisan indirim kataloğu…