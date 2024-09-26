O markette ayçiçek yağı fiyatları dibe vurdu! Duyan stok yapıyor Ayçiçek yağında büyük kampanya başladı. 5 litre ayçiçek yağı fiyatı, o markette dip fiyata satışa sunuldu. Kaçıran pişman olacak.

Haber Merkezi

Son dönemde hızla yükselen ayçiçek yağı fiyatları, tüketicilerin uygun fiyatlı ürün bulma arayışını artırdı.

Vatandaşlar, ucuz ayçiçek yağı fırsatlarını kaçırmamak için market indirimlerini yakından takip ediyor.

O markette 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya başladı. Duyan stok yapmak için 3’er 5’er alıyor.

İşte merakla beklenen ayçiçek yağı kampanyası ve detaylı fiyat listesi…

MİGROS'TAN DEV KAMPANYA

Migros, Eylül ayının son günlerine özel büyük bir ayçiçek yağı indirimi başlattı. Abalı marka 5 litre ayçiçek yağı, sadece 199,96 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Stoklarla sınırlı bu fırsat, 1 Ekim’e kadar devam edecek.

Ancak indirimli üründen yararlanmak isteyen tüketicilerin mutlaka Migros Money kartı ya da Migros Money Club Kart sahibi olmaları gerekiyor.