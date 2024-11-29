O meyve alkol etkisi yaratıyor! 5 adet yiyen trafik çevirmesinde alkollü çıkıyor…

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Günlük hayatta sıklıkla tüketilen meyveler sağlık açısından çeşitli faydalar sunarken bazı meyvelerin gün içerisinde fazla tüketilmesi alkol etkisi bile yaratabiliyormuş.

Faydalarının yanı sıra birçok meyve sanılanın aksine alkol içeriği nedeniyle özellikle aşırı tüketimi halinde trafikte dert yaratabiliyormuş.

Yapılan son araştırmalar sonucunda her mevsim tüketilen o meyve meğer günde 5 adet yenildiğinde başınıza dert açabiliyormuş.

İÇERİĞİNDE ALKOL VARMIŞ!

Spectrum Science tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda muzun içeriğinde alkol bulunduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar sonucunda gün içerisinde tüketilen 5 orta boy muzun, bir küçük bira bardağı kadar alkol barındırabiliyormuş.

Aynı zamanda araştırmalar, özellikle olgunlaşmış muzların, beklediğimizden çok daha fazla alkol içerebileceğini de gözler önüne serdi.