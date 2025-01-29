O otobüs hattı güzergahını değiştiriyor: Yeni duraklar belli oldu
Haber Merkezi

Bursa'da ulaşımda önemli bir değişiklik yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait ulaşım şirketi BURULAŞ, 17/A otobüs hattı güzergahında yapılan yenilikleri duyurdu.

UKOME kararı doğrultusunda gerçekleştirilen düzenleme ile hattın güzergahı yeniden şekillendirildi.

Bu değişiklik, özellikle Bursa'da ulaşım kullanan vatandaşlar için önemli bir gelişme.

BURULAŞ, yeni güzergah hakkında yolcuları bilgilendiren bir açıklama yaparak, vatandaşların seyahatlerini planlarken yeni güzergahı dikkate almalarını istedi.

İşte yeni güzergah:

17/A YENİ GÜZERGAH

Cavit Çağlar İlköğretim Okulu

7. Cadde – Yasemin Park Siteleri

4. Cadde – 3. Cadde – Panayır Cad.

3. Pınar Cad.

2. Serdar Sokak

4. Nilüfer Cad.

6. Selvili Sokak

2. Derman Cad.

9. Yavuz Sokak

3. Pazar Sokak

Panayır Cad.

Bursa Cad.

Yeni Yalova Yolu Cad.

Kent Meydanı

Fevzi Çakmak Cad.

Cemal Nadir Cad. (Timurtaşpaşa)

Atatürk Cad.

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Kübra Kireççi
Editor