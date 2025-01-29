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O otobüs hattı güzergahını değiştiriyor: Yeni duraklar belli oldu

O otobüs hattı güzergahını değiştiriyor: Yeni duraklar belli oldu Bursa'daki toplu taşıma sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı. BURULAŞ, o otobüs hattının güzergahının değiştiğini duyurdu. İşte yeni duraklar…