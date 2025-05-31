O plajlara sirke istasyonları kuruldu: İşte sebebi...

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Avustralya’nın upuzun kıyı şeridinde dolaşırken, bazı plajlarda karşınıza beklenmedik bir manzara çıkabilir: sirke istasyonları...

Plajlara monte edilmiş şişelerde genellikle beyaz sirke (saf asetik asit) bulunur.

İlk bakışta şoke edebilir ama bu durumun bir sebebi var.

Avustralya’da sirke sadece salatalara değil, hayat kurtarmaya da yarıyor. Hatta dalgıçlar ve cankurtaranlar yanında sirke taşıyor.

Aslında bu durumun oldukça ciddi ve bilimsel bir açıklaması da var. Sizler için araştırdık...

Avustralya kıyılarında, özellikle Kuzey Queensland gibi tropikal bölgelerde, dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri olan kutup denizanası (box jellyfish) ve irukandji denizanası yaşar.

Bu denizanalarının dokunaçları cilde temas ettiğinde çok acı verici ve hatta ölümcül olabilen zehir enjekte eder.

Sirke, bu tür denizanalarının dokungaçlarındaki zehir salan hücreleri (nematositleri) etkisiz hâle getirerek; Zehirlenmeyi yavaşlatır, acının artmasını önler ve ikinci temasla daha fazla zehir salınmasını engeller.

Yani, aslında amaç bir nevi ilkyardım...