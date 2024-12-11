O restoranlarda tabağında yemek bırakan ceza ödüyor!

Haber Merkezi

Avusturya’da yer alan restoranlar tarafından gıda israfını önlemek amacıyla çeşitli adımlar atılıyor. Atılan adımlar kapsamında yer alan ve özellikle açık büfe yemek servisi yapan işletmelerde uygulanmaya alınacak yeni tedbir dikkat çekti.

Gıda israfının önüne geçilmesini hedefleyen karar ile birlikte Avusturya’da yer alan restoranlarda yemek yiyen müşteriler tabaklarında yemek bıraktıklarında fazla ücret ödemek zorunda kalacak.

Konsept mutfaklarda israf olan yemeklerin önüne geçilmesi planlanan bu uygulamayla birlikte tabakta kalan yemekler için talep edilen tutarlar şaşırttı.

5 İLE 10 EURO ARASINDA ÜCRET TALEP EDİLİYOR!

Son Haber EU’da yer alan habere göre Avusturya’da uygulanmaya başlayan yeni karar ile birlikte tabaklarda kalan yemekler için ek olarak 5-10 euro ücret talep edilmeye başlandı.

Bu uygulama, özellikle "sürekli sushi" gibi konsepti olan restoranlarda sıkça karşılaşılan gıda israfını önlemek için bir çözüm olarak görülüyor. Restoran sahiplerine göre, müşterilerin büyük bir kısmı bu uygulamayı anlayışla karşılıyor ve yeni kurala uyum sağlıyor. Bazı müşterilerden itirazlar da geliyor olsa da, genel olarak sistemin sorunsuz işlediği belirtiliyor.