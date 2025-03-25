O şartı yerine getiren 5 yıl ödeme alabiliyor! Aylık 11 bin 500 lira…

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) bu hafta masaya yatırılacak konu torba yasa olacak. Söz konusu torba yasanın kabul edilmesi özellikle aileleri yakından ilgilendiren yeni gelişmeler sunması bekleniyor.

2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte birçok yeni düzenlemenin çalışması da başladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan gerginlikler dolayısı ile görüşmelerin yapılamadığı konuların da bu hafta içinde görüşülmesi bekleniyor.

Söz konusu torba yasada yapılan bir dizi yeni düzenleme özellikle de çocuklu aileleri yakından ilgilendiren değişiklikler ile birlikte geliyor. Torba yasada yer alan kararlara göre o şartın karşılanması durumunda aileler 5 yıl sürecek olan ödemeyi almayı hak kazanacak.

5 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPILACAK

Gündemin nabzını tutan yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl boyunca maaş verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu çocuk ödemeleri kapsamında ödemeler şuna göre yapılacak:

çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak. çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak. çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek.

Bu ödemeler kapsamında çocukların 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğmaları şartının karşılanması halinde dört çocuklu bir aile aylık 11 bin 500 TL ödeme alabilecek.

Ödemeler ise 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak. Yani bu tarihten önce doğan çocuklar bu düzenlemenin kapsamına alınmayacak. Çocuk beş yaşına gelesiye kadar bu ödemeler yapılacak.