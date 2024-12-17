O suyu gören şaşıp kalıyor! 24 ayar altın parçacıkları içeriyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

Haber Merkezi

Dünyada lüksün başkenti olarak tanınan Dubai her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Lüks tüketim çılgınlığına bir yenisinin daha eklenmesiyle sosyal medya da ilgi odağı oldu.

Altınla kaplamasının sınırlarının olmadığı şehirde bu kez 24 ayar altın parçacıklı su gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Dubai'deki lüks restoranlarda satılan 24 ayar altınlı sular, fiyatıyla dudak uçuklattı. Bir şişe suyun fiyatı binlerce lirayı bulurken talepler şaşkınlık yarattı.

BİR ŞİŞESİ 3 BİN LİRA!

Dubai’nin lüks restoranlarında bulunan 24 ayar altınlı suların fiyatı, ortalama 3000 TL'yi buluyor. Ancak lüksün başkentinde suyu altınla kaplayan üreticiler bu suyun özelliğinin sadece altınla süslenmiş olması değil aynı zamanda, bu suların tonik, stres önleyici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu iddia ediyor.

Şehirde bulunan birçok restoran ve kafe, zengin müşterilerini cezbetmek için menülerinde yer verdiği altınlı ürünler ile dikkat çekiyor.