O ülkelere yatırım yapan vatandaş oluyor! İşte, yatırım yoluyla vatandaşlık veren ülkeler

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük küresel entegre ikamet ve vatandaşlık firmaları arasında yer alan Henley & Partners tarafından yapılan araştırma sonucunda yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum izni veren ülkeler listesi yayımlandı.

Vatandaşlık Endeksi’ne göre yapılan incelemeler sonucunda oturum şartları, esneklik, fiziksel ziyaret gereklilikleri ve şeffaflık gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda ülkeler sıralandı.

Oturum Endeksi’ne göre yapılan incelemelerde ise vergi, toplam maliyet, vatandaşlığa geçiş süresi ve vatandaşlık gereklilikleri gibi faktörler ele alınarak ülkeler teker teker değerlendirildi.

Henley & Partners tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 Küresel Yatırım Yoluyla Vatandaşlık ve Oturum Programları Endeksi'ne göre sonuçlar şaşırttı.

O ÜLKELER ZİRVEDE YER ALDI

2025 Küresel Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları Endeksi'nde Malta, 100 üzerinden 76 puan alarak zirvede yer aldı. Malta'yı 75 puanla Avusturya takip etti. Üçüncü sırada 69 puan ile Karayip ülkesi Grenada bulunurken, Antigua ve Barbuda 67 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Beşinci sırayı 66 puanla Nauru, St. Kitts & Nevis ve St. Lucia paylaştı. Dominika 65 puanla altıncı sırada yer alırken, Türkiye 64 puan ile yedinci sıraya yerleşti. Türkiye'yi 63 puan ile Mısır, Ürdün ve Kuzey Makedonya takip etti. Endekste Vanuatu 60 puanla dokuzuncu, Kamboçya ise 53 puan ile onuncu sırada yer aldı.

2025 Küresel Yatırım Yoluyla Oturum Programları Endeksi'nde ise Yunanistan, altın vize programı ile 73 puan alarak birinci sırada yer alırken İsviçre 72 puanla ikinci sıraya yerleşti. Portekiz ise dokuz yıl süren liderliğini kaybederek 70 puan ile İtalya ve Birleşik Krallık ile üçüncülüğü paylaştı. Avustralya, Kanada ve İspanya ise 69 puanla dördüncü sıraya yerleşti.